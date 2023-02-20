Mehmetçik'ten Mehmet Şef'e Sen merak etme şefim yağmacılar bizde

Tüm Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından yaraları sarmak için mücadele ediyor

Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya'da ilk günden beri afet bölgesinde kendi ekibi ile depremzedeler için yemekler yapıyor. Hatay’ın ardından Gaziantep’e giden ünlü şef, önceki gün askerlere Yemek dağıtırken çekilen karesini Instagram hesabına yükledi.

Mehmet Yalçınkaya, o karenin altına “10. gün. Aslanlar, ‘Sen merak etme şefim, yağmacılar bizde’ dediler. 24 saat ayaktalar, Allah askerimize, polisimize güç, kuvvet versin” notunu düştü.