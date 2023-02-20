20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Mehmetçik'ten Mehmet Şef'e Sen merak etme şefim yağmacılar bizde

Mehmetçik'ten Mehmet Şef'e Sen merak etme şefim yağmacılar bizde

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, 10 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. Tüm Türkiye yaraları sarmak için el ele verdi. Ünlü isimler yardımlar toplarken Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya'da ekibini toplayıp afet bölgesinde sahra mutfağı kurdu.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 17:03
Takip Et

Mehmet Şef deprem bölgesinden Mehmetçikleri paylaştı

Mehmetçik'ten Mehmet Şef'e Sen merak etme şefim yağmacılar bizde
+
Aa
-

Tüm Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından yaraları sarmak için mücadele ediyor

Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya'da ilk günden beri afet bölgesinde kendi ekibi ile depremzedeler için yemekler yapıyor. Hatay’ın ardından Gaziantep’e giden ünlü şef, önceki gün askerlere Yemek dağıtırken çekilen karesini Instagram hesabına yükledi.

Mehmet Yalçınkaya, o karenin altına “10. gün. Aslanlar, ‘Sen merak etme şefim, yağmacılar bizde’ dediler. 24 saat ayaktalar, Allah askerimize, polisimize güç, kuvvet versin” notunu düştü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
1
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
2
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
3
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
4
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
5
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
﻿Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
6
﻿Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
﻿Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
7
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿AB, Myanmar'a yönelik yaptırımları genişletti
﻿AB, Myanmar'a yönelik yaptırımları genişletti
﻿AB, Myanmar'a yönelik yaptırımları genişletti
﻿Ligden çekilen Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı
﻿Ligden çekilen Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı
﻿Ligden çekilen Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis ve sağanak engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis ve sağanak engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis ve sağanak engeli
﻿Onur Bulut'tan Beşiktaş'a transferine ilişkin açıklama geldi: Suç duyurusunda bulunacağım
﻿Onur Bulut'tan Beşiktaş'a transferine ilişkin açıklama geldi: Suç duyurusunda bulunacağım
﻿Onur Bulut'tan Beşiktaş'a transferine ilişkin açıklama geldi: Suç duyurusunda bulunacağım
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.