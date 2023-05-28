Mehmet şef oğlunun düğününde köçek oynatıp göbek attı

MasterChef Türkiye'nin başarılı şeflerinden Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya dün akşam evlendi. Bolulu olan ünlü şef, oğlunun düğünde yöresel şarkılar çaldırıp köçek oynattı.

Mehmet şef oğlunun düğününde köçek oynatıp göbek attı

Editör: Osmancan EROK

Uzun yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin başarılı şeflerinden Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya dün akşam bir süredir birlikte olduğu Mina Bilişik ile nikah masasına oturdu.

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OĞLUYLA GÖBEK ATTI

Bolulu ünlü şef, gelin alma esnasında ve düğünde davul zurna ve köçek getirtti. Ünlü şef gelin alma esnasında da oğlu ve köçeklerle birlikte karşılıklı göbek attı.

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Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı tedavi gören Hüsnü Şenlendirici, çiftin düğününde sahne aldı. Düğünden kareleri Instagram hesabından paylaşan Yalçınkaya'yı bu anlamlı gününde MasterChef Türkiye'deki partneri Danilo Zanna da yalnız bırakmadı.

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