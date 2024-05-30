Mehmet Şimşek 9 ayın en yüksek ticaret açığını yorumladı: Takvim etkisiyle arttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek 9 ayın en yüksek ticaret açığını yorumladı: Takvim etkisiyle arttı

Türkiye'nin Dış Ticaret açığı nisan ayında uçuşa geçti. Dış Ticaret açığı ilk dört ayda 30 milyar 243 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Nisan ayındaki dış ticaret açığı ise 9 milyar 863 milyon dolara yükseldi. Mehmet Şimşek, 9 ayın en yüksek ticaret açığıyla ilgili yaptığı açıklamada "takvim etkisiyle arttı" yorumu yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan Dış Ticaret açığıyla ilgili olarak kötü bir haber geldi. Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 artış gösterdi. Açık, 8 milyar 739 milyon dolardan, 9 milyar 863 milyon dolara yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 9 ayın en yüksek dış ticaret açığına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttı" dedi.

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Genel Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan nisan ayına ilişkin dış ticaret verileri yayınlandı. Nisan ayında dış ticaret açığı yükseliş göstererek, 9 milyar 863 milyon dolara yükseldi. Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalarak 43 milyar 539 milyon dolardan, 30 milyar 243 milyon dolara geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından aylık bazda dokuz ayın en yüksek dış ticaret açığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttı. Bu durum cari açığa da yansıyacak" dedi.

"TEKRAR DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

Mehmeh Şimşek Dış Ticaret açığıyla ilgili olarak ayrıca "Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz" ifadesini kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya paylaşımında şunları da ifade:

"Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz. Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek."

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