Mehmet Şimşek, Alpaslan Çakar'a çok kızdı! Tasarruf tedbirlerini deldi fırçayı yedi

Gerçek Gündem yazarı Hatice Turhan’ın köşesinde, kulislerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ı görevden almaya hazırlandığının konuşulduğunu yazdı.

Çakar, son zamanlarda milyonlarca liralık saat almasından İstanbul’a topladığı kişileri gemilerle boğaz turu attırmasına, eski yardımcısına usulsüz kredi vermesinden 150 milyon liralık yıl sonu etkinliği düzenlemesine kadar birçok olayla gündeme gelmişti.

Alpaslan Çakar

Özellikle 150 milyon lira tutan 3 bin kişilik yıl sonu etkinliği ile tepkileri üzerine çeken Çakar’ın davetine Bakan Şimşek’in de katılması bekleniyordu.

Daha sonra bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Bakan Şimşek’in programa katılmayacağı belirtilmişti. Şimşek’in Çakar’ı fırçaladığı iddia edilmişti.