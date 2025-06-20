Mehmet Şimşek beklemediği yerden vuruldu! Yeni Şafak’ın ardından…

Bir süredir Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yeni Şafak’ın hedefine gelmişti. Dün ise hedefin asıl nedeni faiz indirimi olduğu Yeni Şafak manşetinde ortaya çıktı. Dün Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmemesi Yeni Şafak dışında Türkiye gazetesinde de yer alması dikkat çekti.

YENİ ŞAFAK İLE BAŞLADI

Yandaş gazete Yeni Şafak 26 Mayıs’ta birinci sayfasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef alan yazı paylaşmıştı. Erdoğan ve AKP iktidarının en sıkı destekçilerinden olan Yeni Şafak gazetesinin manşetinde iri harflerle “Faiz arttı, döviz yükseldi, enflasyon azdı”, “Üretim düştü, sanayi duruyor”, “Şirket iflasları katlandı” gibi muhalif bir gazete gibi iktidarın ekonomi politikasını eleştirmişti. Son olarak Merkez Bankası’nın faiz kararında indirime gitmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

TÜRKİYE GAZETESİ DE DAHİL OLDU

TCMB’nin politika faizini yüzde 46’da sabit tutma kararı iktidara yakın gazeteleri rahatsız etti. Şimşek’in politikasını eleştiren gazeteler bu karara ise tepki gösterdi. Yeni Şafak bugünkü manşetinde “Merkez’in yüksek faiz inadı” şeklinde verirken buna Türkiye gazetesinin de dahil olması dikkat çekti. Türkiye gazetesi bugünkü sür manşetinde “Para faizde piyasa krizde” şeklinde eleştirel bir yazıya imza attı.

FAİZ İNDİRİMİNİ BİR SÜREDİR İSTİYORDU

Bilindiği üzere Yeni Şafak uzun bir süredir faiz indiriminde yana görüş belirtiyor. Berat Albayrak ve Nebati döneminde dolar ve Euro’nun fırlamasına neden olan faiz indirimlerini öven gazete Şimşek’in politikasından bir süredir rahatsız olduğu biliniyor.