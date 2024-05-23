Mehmet Şimşek esnafı şikayet edene ikramiye verecek! İşte hesabınıza yatacak para

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Mehmet Şimşek esnafı şikayet edene ikramiye verecek! İşte hesabınıza yatacak para

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçağı ve kayıt dışı ekonomiye karşı tedbirlerini yoğunlaştırarak etkin vatandaş ihbarı için yeni şikayet kanallarını devreye aldı.

IBAN’la ödeme isteyen veya fatura kesmeyen esnaf için mesajlaşma programları ve sosyal medya üzerinden şikayet alınacak.

Kayıtdışı şüphesi bulunan e-ticaret siteleri ve ticari araçlar için de şikayette bulunulabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Gelir İdaresi’nin resmi internet sayfası, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi hizmetleri yenilendi.

SOSYAL MEDYADAN DA İHBAR EDİLEBİLECEK

Ayrıca, mesajlaşma programı BİP üzerinden vergi ihbarı servisi, X ve Instagram ihbar hesapları ve WhatsApp ihbar hattı da hizmete alındı.

VERGİ CEZASININ YÜZDE 10 İKRAMİYE VERİLECEK

Vatandaşlar, şikayetleri için “ihbar ikramiyesi” talep edebilecek.

Yapılan ihbar sonucu düzenlenecek vergi inceleme raporlarına göre tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10’u tutarındaki ihbar ikramiyesi, vatandaşlara ödenebilecek.

İkramiye ödemesi için vatandaşlar IBAN numaralarını sisteme girecek.

İhbarları denetleyecek ekipler, sahada gerekli incelemeleri yaparak tespit edilen ihlaller için ceza kesecek.

İlgili Haberler
TÜVTÜRK Sarı Tofaşlı Alman kızı çileden çıkardı: Hayatımdaki en korkunç şey
Kılıçdaroğlu’nun 3 günlük ziyaretinin sırrı: Buralarda görürseniz sakın şaşırmayın
Bahçeli’nin sağ kolundan Özgür Özel’e çok ağır sözler ve tehditler
Birçok araç sahibi bilmiyor artık e-Devlet’ten yapabilirsiniz! Bir gün mutlaka lazım olacak
Meclis’te ortalık karıştı: Kafaları çekip geliyorsunuz
Son Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bu şehirde çay fiyatları artık 3 lira Ekonomi
Bu şehirde çay fiyatları artık 3 lira
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Yapay zeka filleri kurtarabilir mi? Dünya
Yapay zeka filleri kurtarabilir mi?
CHP'den Büyük Emekli Mitingi açıklaması Ekonomi
CHP'den Büyük Emekli Mitingi açıklaması
Zehra Güneş paylaşım yaptı sosyal medya sallandı Spor
Zehra Güneş paylaşım yaptı sosyal medya sallandı
Senegalli çay işçileri sınır dışı edilecek. Günlük kazançları dudak uçuklatıyor Ekonomi
Senegalli çay işçileri sınır dışı edilecek. Günlük kazançları dudak uçuklatıyor