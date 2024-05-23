Mehmet Şimşek esnafı şikayet edene ikramiye verecek! İşte hesabınıza yatacak para

IBAN’la ödeme isteyen veya fatura kesmeyen esnaf için mesajlaşma programları ve sosyal medya üzerinden şikayet alınacak.

Kayıtdışı şüphesi bulunan e-ticaret siteleri ve ticari araçlar için de şikayette bulunulabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Gelir İdaresi’nin resmi internet sayfası, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi hizmetleri yenilendi.

SOSYAL MEDYADAN DA İHBAR EDİLEBİLECEK

Ayrıca, mesajlaşma programı BİP üzerinden vergi ihbarı servisi, X ve Instagram ihbar hesapları ve WhatsApp ihbar hattı da hizmete alındı.

VERGİ CEZASININ YÜZDE 10 İKRAMİYE VERİLECEK

Vatandaşlar, şikayetleri için “ihbar ikramiyesi” talep edebilecek.

Yapılan ihbar sonucu düzenlenecek vergi inceleme raporlarına göre tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10’u tutarındaki ihbar ikramiyesi, vatandaşlara ödenebilecek.

İkramiye ödemesi için vatandaşlar IBAN numaralarını sisteme girecek.

İhbarları denetleyecek ekipler, sahada gerekli incelemeleri yaparak tespit edilen ihlaller için ceza kesecek.