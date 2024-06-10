Mehmet Şimşek gaza bastı ayağını çekmiyor! Kulislerden yeni vergiler çıktı

Yeni düzenlemelerle, emlak vergileri ve tapu harçları, mevcut belediye rayicinin yerine, daha gerçekçi bir değer olan bölgesel rayiç bedelleri üzerinden hesaplanacak. Bu değişiklik, gayrimenkullerin gerçek piyasa değerlerini yansıtacak ve devlete önemli ölçüde gelir sağlayacak.

Yeni sistem, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ile entegre çalışacak bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulmasını öngörüyor. Bu merkez, taşınmazların değerlerini ve mülkiyet bilgilerini içerecek ve tapu işlemleri bu bilgilere dayanarak gerçekleştirilecek. Böylece, tapu harçları ve emlak vergileri, bölgesel rayiç bedellere göre belirlenerek, daha adil bir vergilendirme sistemi hedefleniyor.

BOŞ KONUT VERGİSİ GELİYOR

Son iki yılda konut kiralarındaki %200’ü aşan artış, alım gücünün düşmesiyle birlikte kiralık ev talebini artırdı ve arz-talep dengesini bozdu. Ancak, Türkiye genelinde 600 bin boş konut olduğu ve bu konutların ekonomiye kazandırılması gerektiği belirtiliyor.

İktidar, yüksek kira beklentisi nedeniyle boş bırakılan konutları teşvik etmek için yeni bir vergilendirme politikası geliştiriyor. Bu politika, boş konutların haritasını çıkaracak ve vergileri artırarak, mal sahiplerini yüksek vergiler yerine satış veya kira fiyatlarında indirim yapmaya yönlendirecek.

Sektör temsilcileri, “600 bin boş konutun varlığı, insanların kiralık ev arayışıyla bağdaşmıyor. Boş konut vergisi, dünya genelinde birçok ülkede başarıyla uygulanıyor” şeklinde görüş bildiriyor. Yeni düzenleme, boş konut sorununu çözmek ve emlak piyasasını daha dinamik hale getirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.