Mehmet Şimşek geçim derdindeki vatandaştan sabır istedi

Financial Times’a konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları ekonomi politikaları ile doğru yolda olduklarını fakat yine de sabırlı olunması gerektiğini belirtti.

Mehmet Şimşek geçim derdindeki vatandaştan sabır istedi

Seçimlerin ardından oluşturulan yeni kabinede Nurettin Nebati’nin yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek, daha önce yaptığı gibi yine sabırlı olunmasının gerektiğini ifade etti.

Diken’den alınan habere göre, Bakanlık koltuğuna oturan Şimşek, ‘rasyonel zemin’ vurgusuyla göreve başladı.

Şimşek’in koltuğuna oturmasının ardından hızla yükselen dolar 27,2’yi, avro 28,9 seviyesinde ilerliyor. Yeni yönetim altında bazı vergiler artırılırken Merkez Bankası da enflasyon beklentisini iki buçuk katına çıkarmıştı.

Bu şartlar altında Şimşek, dönem dönem herkesten sabır dileyerek dönüşümün zaman alacağına yönelik mesajlar veriyor.

Şimşek, benzer bir mesajı yine verdi.

Financial Times’a konuşan Şimşek, “Enflasyon beklentilerini sıfırlamak için güvene ihtiyacınız var, anahtar bu. Doğru yoldayız. Güvenin geri döndüğüne dair güçlü emareler var. Ama sabırlı olmamız gerekiyor, bu zorlu bir süreç” dedi.

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