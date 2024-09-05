Mehmet Şimşek kısa vadede 'önceliğini' açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'da (OVP) konuştu.

Şimşek, "Kısa vadede bizim temel önceliğimiz dezenflasyondur, fiyat istikrarıdır. Kısa vadeli dezenflasyonun, büyüme üzerinde olumsuz etkileri olabilir ama bu geçici Türkiye'nin önü açık. Rakamlardan göreceksiniz, 2025 yılında negatif bir mali etki söz konusu. Yani bütçe açığını azaltıyoruz. Yani aslında bütçe açığının azalması, dezenflasyona güçlü destek demek. Amacımız kısa vadede önce fiyat istikrarını sağlamak, sonra kalıcı refah artışını onunla birlikte sağlamak'' diye konuştu.

Şimşek, ''Son 1 yıldır çabalarımızda şunu göreceksiniz, vergide adaleti sağlamak için önemli adımlar attık, atıyoruz. Size birkaç örnek vereyim, geçen sene kurumlar vergisini 5 puan artırdık. Bu ne demek? Bu aslında doğrudan vergilerin artırılması için bir çaba demek. Hemen sonuç olmuyor. Zamanla sonuç alıyorsunuz. Bunun etkisini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Bazı vergi istisnalarının gözden geçirilmesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vergide adaleti, sağlamak için en önemli konu kayıt dışılıkla mücadeledir. Çünkü kayıt dışılık en önemli adaletsizliktir. Bu konu ile ilgili son vergi paketinde çok önemli detaylar var" dedi.