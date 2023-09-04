Mehmet Şimşek Nebatiyi taklit etti

Editör: Serhat AĞA

TÜİK, Ağustos ayının enflasyon oranını yüzde 9.09 olarak açıkladı. Açıklanan enflasyon oranlarında yıllık rakam ise yüzde 58.84 oldu. TÜİK’ten kısa bir süre önce ise ENAG’ın enflasyon oranları ise aylık olarak 8.59 olurken bu oran yıllık oranda yüzde 128.05 olarak açıklandı.

Uzun yıllardır enflasyon kıskacında olan Türkiye’de göreve gelen her ekonomi bakanı hedeflerinin orta ve uzun vadede enflasyonu düşürmek olduğunu açıklasa da, enflasyon oranları katlanarak artmaya ve 3 haneli seviyelerde (ENAG’a göre) gezmeye devam ediyor.

NUREDDİN NEBATİ “BİRAZ SABIR” DEMİŞTİ

Bir önceki Hazine ve Maliye Bakanı olan Nureddin Nebati, kendi döneminde “Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” ve “Türk Lirası düşebileceği en düşük seviyede, daha da düşemez” sözlerini söylemesi ile gündeme gelmişti.

Kendisinin ekonominin dümeninde olduğu zamanlarda “Enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz” şeklinde açıklama yapmış ve (2022 yılı için) “yılsonunda makul bir seviyeye getireceğiz” açıklamalarını yapmıştı.

Açıklamalarının devamında ise vatandaşlardan ekonominin düzelmesi için sabır dilemiş ve şu sözleri kullanmıştı, “Enflasyon konusunda atılan adımlarla yıl sonunda gelecek makul seviye ve sonrasında emin olun sıkıntılı dönemi geçtiğimizde yine aynı karamsarlığa karşı biz, toplum olarak galip geleceğiz. Biraz sabır”

ŞİMŞEK’TEN NEBATİ’Yİ ANIMSATACAK MESAJ

Seçimlerin ardından ekonominin başına getirilen Mehmet Şimşek, TÜİK’in Ağustos ayı enflasyon oranlarını açıklamasından sonra sosyal medya hesabından ‘Sabır’ temalı bir paylaşımda bulundu.

Enflasyonu düşürmek için gerekenlerin yapılacağına dair ifadelerde bulunan Şimşek, açıklamasının sonlarında “Sabretmemize değecek” açıklamasını yaptı.

Şimşek’in açıklaması şu şekilde:

“Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek.

Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız.”