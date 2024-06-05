Mehmet Şimşek o isimlerin üstünü çizdi. Bomba kulis

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2023 yılında yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek’i atadı. Uzun süredir görevi yürüten Şimşek, kamu bankalarının üst düzey yönetiminde köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Gerçek Gündem’in haberine göre, kamu bankaları yarın saat 10:00'da genel kurul toplantılarını gerçekleştirecek. Bu toplantılarda Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerinin seçimleri de yapılacak. Her ne kadar Şimşek'in doğrudan yöneticileri görevden alma yetkisi olmasa da, kurul kararlarında önemli bir etkisinin olduğu biliniyor.

GÖREVDEN ALINCAK İSİMLER BELLİ OLDU İDDİASI

Öte yandan yarınki genel kurullarda önemli değişikliklerin yaşanacağı belirtiliyor. Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Takasbank Genel Müdürü Avşar Sungurlu’nun görevden alınacak isimler arasında olduğu iddia edildi. Bu yöneticilerin, yerlerini yeni isimlere devretmesi bekleniyor.

Öte yandan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar'ın ise görevlerine devam edeceği bildirildi.