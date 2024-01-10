Mehmet Şimşek pes mi etti? Ekonomi kulislerinin ünlü gazetecisi açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek pes mi etti? Ekonomi kulislerinin ünlü gazetecisi açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yatırımcı günleri için ABD’ye gitmeme kararı ‘Mehmet Şimşek pes mi etti?” yorumlarına neden oldu. Ekonomi kulislerinin ünlü gazetecisi Barış Soydan, Şimşek’in kararı ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Merkez Bankası’nın ABD’nin New York kentinde düzenlediği yatırımcı günlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yer almayacak. Etkinliğe internet üzerinden katılacak Şimşek yabancı yatırımcılara para piyasaları ve ekonomideki son durum hakkında sunum yapacak.

Şimşek’in New York’a gitmeme nedeni olarak Ankara’daki yoğun programı gösterilirken kulislerde farklı konular konuşuluyor.

Gazeteci Barış Soydan yazdığı son köşe yazısında piyasaların Şimşek’in ABD’ye gitmemesini normal karşılamadığını vurgulayarak hisse senedi satışlarına dikkat çekti. Soydan ayrıca Şimşek’in yabancı yatırımcıların ilgi göstermemesi nedeniyle ABD’ye gitmediği yönünde çıkan iddiaları aktardı.

Barış Soydan’ın 10 Haber’de yayınlanan köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Mehmet Şimşek’in Merkez Bankası’nın yarın Amerika’nın New York kentinde düzenleneceği “Yatırımcı Günleri”ne katılmayacağı haberini alalım ele. Bu normal bir gelişme mi şimdi? Normal olsa ekonomi ve piyasalar açısından çok önemli olan etkinliğe iki gün kala mı öğrenirdik?

Borsa da çok normal olmadığını düşünmüş olmalı ki, dün bu haberin duyulmasıyla hisse senetlerine biraz satış geldi. Bunda toplantıya yabancı yatırımcıların yeterince ilgi göstermediği, Şimşek’in gitmekten bu yüzden vazgeçtiği yönündeki düşünce etkili oldu galiba.

Şimşek’in gitmekten vazgeçmesinin sebebi bu mu, bilmiyorum. İktidar ve ekonomi yönetimi içindeki dengelerle ilgili bir karar da olabilir. Ama işin içinde bir iş olduğu açık."

DİKKAT ÇEKEN ERDOĞAN İDDİASI

Öte yanan gazeteci Barış Soydan sosyal medya hesabından köşe yazısını paylaşırken çarpıcı bir ayrıntı paylaştı. Yazısına erk yapan Soydan, Bakan Şimşek’in yurt dışına yaptığı ziyaretlere dikkat çekerek, “Ankara'da Cumhurbaşkanı'nın "Kapı kapı para arama" görüntüsünden rahatsız olduğu da konuşuluyor” dedi.

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