Mehmet Şimşek şimdi de ABD'li yatırımcılarla görüşecek

Merkez Bankası'nın doları dizginlemek için piyasaya satacağı dövizi kalmayınca, iktidar çareyi ülkeye döviz sokacak yabancı yatırımcı aramakta buldu. 'Nas' diyerek faizleri indirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar ve euroyu fırlattırmasına çare arayan yeni ekonomi yönetimi, Arap yatırımcıların ardından şimdi de ABD'li yatırımcılarla görüşecek.

19 Eylül'de New York'ta Goldman Sachs genel merkezinde yatırımcılarla bir araya gelmesi beklenen Şimşek'in, ülkeye yeni döviz sokup sokamayacağı ise merak konusu. Görüşmeyle Şimşek, uluslararası ilk yatırımcı toplantısını gerçekleştirmiş olacak. Uluslararası yatırımcılara giden davetiyeye göre görüşme, Goldman Sachs ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) iş birliği ile organize edilecek.

YATIRIMCILARA SUNUM YAPACAK

Seçim sonrası iktidarda yaşanan para politikası değişikliğiyle göreve getirilen Şimşek, ekonomide rasyonel politikalara dönüşü tasarlamaya çalışıyor. Goldman Sachs toplantısında yatırımcılara sunum yapacak olan Şimşek'in Türkiye ekonomisine ilişkin soruları da yanıtlaması bekleniyor.

DAHA ÖNCE ARAPLARI ZİYARET ETMİŞLERDİ

11 Ağustos'ta Batman Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın Ar-Ge merkezinin açılışına katılan Şimşek, Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Şimşek, "Körfez'e yaptığımız ziyaretlerde biz özellikle ihracatın finansmanını ön planda tuttuk. İnanıyorum ki Körfez merkezli finans kuruluşlarından da ihracatın finansmanına yönelik Körfez'den çok önemli imkanlar Türkiye’ye tahsis edilecek. Dolayısıyla ihracatçımızın finansmana erişim sorununu büyük ölçüde çözmüş olacağız. Tabii ihracat yapmak için üretim lazım, üretim için de yatırım lazım. Dolayısıyla bizim esas önceliğimiz yatırım. Üreten kapasiteye biz imkanları oraya kanalize edeceğiz. Teşviki oraya vereceğiz, kredi imkanlarını, sınırlı imkanları yatırımlara yönlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Şimşek'in açıklaması, Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretleriyle Körfez turunu tamamlamasının ardından geldi. Erdoğan, yaptığı açıklamada "BAE ile Türkiye arasındaki bağları daha da güçlendirmek için toplam 50,7 milyar ABD Doları değerinde çok sayıda stratejik Anlaşma ve Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına tanık olduk" demişti.

Ayrıca Erdoğan, "Bu ülkelerin Türkiye'den belirli asset'leri (varlıkları) alma durumları olacak. Ancak 'BOTAŞ'ı satıyorlar' gibi bir şey yok, neyin satılacağını neyin satılmayacağını çok iyi biliriz" sözleriyle Türkiye'deki taşınmazların Arap yatırımcılara satılabileceğini açıklamıştı.

"FAİZ ARTIŞININ TEK NEDENİ YABANCI YATIRIMCIYI ÇEKMEKTİR"

Yeniçağ yazarı Esfender Korkmaz, Merkez Bankası'nın 750 baz puanlık politika faizi artışının ardından yazdığı yazıda Şimşek'in yönetime getirilmesinin ve yapılan faiz artışlarının nedenini açıklamıştı. "Mehmet Şimşek’in getirilmesi ve faiz artışının tek nedeni, Türkiye’ye yeniden yabancı sermaye çekmektir" ifadelerini kullanan Korkmaz, "Ancak yabancı sermayenin gelmesi için bir kişi ve faiz artışı yeterli olacak mı?" diye sormuştu.

Faiz artışının reel faiz seviyesinde olmasıyla kısa dönemli döviz girişine neden olabileceğinin altını çizen Korkmaz, bu girişin Türkiye'nin acil döviz ihtiyacını bir süre erteleyeceğini, ancak çözmeyeceğini de sözlerine eklemişti.