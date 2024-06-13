Mehmet Şimşek: Tarihi zirveye çıktı

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, rezervlerdeki bu artışın hem dış kaynak girişi hem de ters dolarizasyon süreci sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.

Bakan Şimşek, 7 Haziran itibarıyla brüt rezervlerin 146,2 milyar dolara yükseldiğini, swap işlemleri dışında kalan net rezervlerin ise 6 milyar dolar seviyesine çıktığını belirtti. Nisan ayının başından itibaren net rezervlerdeki artışın 71,5 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Şimşek, şu bilgileri paylaştı:

FİYAT İSTİKRARINDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK

“2023 yılı ağustos ayına kıyasla Kur Korumalı Mevduat stokunda %38,4 oranında bir azalma yaşandı ve 1,3 trilyon Türk lirası düşüş gözlendi. Türk lirası mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı 16,8 puan artış gösterirken, KKM’nin payı 12,9 puan ve yabancı para mevduatlarının payı ise 3,8 puan azaldı. Rezervlerdeki bu artış, dış kaynak girişi ve ters dolarizasyonun yanı sıra, makro finansal istikrarımızı güçlendirerek kırılganlıkları azalttı ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamızda önemli bir rol oynayacak.”