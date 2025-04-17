Mehmet Şimşek yandaş medyayı yalanladı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı TGRT Haber’in “Vergi affı ve yeni yapılandırma paketi” haberini yalanladı. Bakanlık, “Bugün tgrthaber.com.tr internet sitesinde yayımlanan ve bazı yayın organlarında da yer bulan "vergi affı" ve "yeni yapılandırma paketi" ile ilişkili haberlerin içeriği tamamen yalandır” ifadelerini kullandı.

YANDAŞ MEDYANIN HABERİNE YALANLAMA GELDİ

TGRT Haber’de “vergi affı” ve “yeniden yapılandırma paketi” şeklinde sunulan haberlere yalanlama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yandaş medyanın haberini X hesabı üzerinden yalanlayan bir açıklamada bulundu. Mehmet Şimşek’in kişisel hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TAMAMEN ASILSIZ VE KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK BİR İÇERİKTEN İBARETTİR”

"Bugün tgrthaber.com.tr internet sitesinde yayımlanan ve bazı yayın organlarında da yer bulan "vergi affı" ve "yeni yapılandırma paketi" ile ilişkili haberlerin içeriği tamamen yalandır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bu konuda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır.

Söz konusu haber masa başında uydurulmuş, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir içerikten ibarettir. Vatandaşlarımızdan, yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz. "