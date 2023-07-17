"Mehmet Şimşek'e destek olalım arkadaşlar" diyenler burada mı? Ekonomistler haklı çıktı

15 temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla gece minarelerden yükselen sela seslerinin ardından Cumhurbaşkanı kararıyla akaryakıtta litre başı 5 TL'lik ÖTV zammı geldi. İğneden ipliğe her şeye zam kapısını aralayan karara ekonomistlerden tepki yağdı.

Geçtiğimiz haftalarda motorlu taşıtlar vergisinin bu yıl içinde 2 kez alınmasına ilişkin karara imza atan iktidar şimdi de tüm sektörlerde doğal bir girdi olan akaryakıtın pompa fiyatını 5 lira birden yükselterek iğneden ipliğe bütün ürünlere yeni zamların domino etkisiyle yapılmasının önünü açtı.

İktidar, seçimden sonra vergi artışları ile başlattığı zam furyasını, akaryakıtlarından ÖTV'ye yapılan faiz zamla devam ettiriyor. Yapılan son ÖTV zammıyla benzinin litre fiyatı 35 liraya, motorinin fiyatı ise 33,5 liraya dayandı. 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıl etkinliklerinin icra edildiği günün gece yarısında okunan selaların ardından akaryakıttaki ÖTV zammı da pompaya yansıdı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve akaryakıta litre başı 5 TL'lik ÖTV zammını içeren "Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında" Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı toplamda 7,52 lira 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,99 lira oldu.

SOSYAL MEDYADA "KONTAK KAPATIN" ETİKETİ AÇILDI

Motorinin litresi üzerinden 7,05 lira, LPG otogazda da 5,77 lira ÖTV alınacak. Jet ve uçak yakıtlarından alınan vergiler yine sıfır olarak kalırken pompaya yansıyan zamlı tarifelere sosyal medyadan tepki yağdı. "Kontak kapatın" etiketi ile tepkilerini dile getiren vatandaşlar akaryakıttaki zammın, gıdadan inşaat,a giyimden kargo ve diğer sektörlere zam olarak yansıyacağı vurgulayarak geri alınmasını isterken ekonomistler de karara sert tepki gösterdi.

"VUR ABALIYA. DAHA BU NE Kİ"

İktisatçı Mustafa Sönmez:

Benzine 5 TL ÖTV zammı, 1 TL'de KDV'si, 6 TL zam! İstanbul'da benzin 33 TL'nin, motorin 32 TL'nin üstünde. 1,1 trilyonluk ek bütçeye ek olarak Erdoğan'a 2.1 trilyona kadar borçlanma yetkisi verildi. Nereden gelecek değirmenin suyu? Vergiden! Vur Abalıya. Daha bu ne ki!

"MEHMET ŞİMŞEK'E DESTEK OLALIM ARKADAŞLAR" TAYFASI ONLİNE MI?

İktisatçı Yalçın Karatepe:

Akaryakıta 5 TL ÖTV artışı, kdv'de ekleneceği için 6 liralık toplam vergi artışı. Yok, bir depoda değil 1 litrede bu artış. O da şimdilik. 50 TL deposu olan bir aracınız var ise artık 300 TL daha fazla ödeyeceksiniz. El insaf! Akaryakıttan alınan vergi artışı nedeniyle oluşan fiyat artışı yaklaşık %25. "Mehmet Şimşek'e destek olalım arkadaşlar" tayfası online mı? Milyonlarca emekli aylıklarına sıfır zam aldı ama o demek zorunda kaldıkları ÖTV KDV gibi vergiler bazı harçlar anormal derecede arttı. Nurettin Nebati'nin kıymetini bilemediniz. Her gün "emekli zam" manşetleri atan yandaş gazetelerin internet sayfalarına baktım dün gece. Akaryakıta gelen zamdan hiç bahsetmemişler. Şöyle de ifade edilebilir: Akaryakıttan ÖTV %198 arttırıldı

Ekonomist Mahfi Eğilmez:

Çin finale yürüyor biz de 6 TL'yi bulan benzinin zammına sindirmeye çalışıyoruz.

"HİÇ HAYKIRAN YOK"

Profesör Veysel Ulusoy:

Herkes ÖTV zammı / artışı hakkında bilgi veriyor. Hiç haykıran yok. Sonra da yazın ortasında domates neden 40-50 lira diye soruyorlar.

"HANİ PETROL BULUNMUŞTU? HANİ GAZ FIŞKIRIYORDU"

Hüseyin Hakkı Kahveci:

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla akaryakıtta ÖTV tutarına litre başı 5 TL zam geldi. Benzin de ÖTV 2,52 TL'den 7,52'ye çıktı. Motorin de ÖTV 2,05 TL'den 7,05'ye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle uygun görünce, benzin istasyonlarında fiyatlar güncellendi. Benzinin litre fiyatı 34,77'ye çıktı. Hani petrol bulunmuştu, hani gaz sıkıştırıyordu? Ne demiştik 2 tercih hakkınız var. Birincisi çivili yatak, ikincisi ise tozlu yatak. Tercihinizi alıp kabul ederek çivili yataktan yana kullandınız. Emekliye zam verdi, memura zam verdi, verdi verdi. Sadece akaryakıtta litre fiyatına 10 TL bayramdan bugüne zam geldi. Bunun üzerine her şeye gelen zamları ve ne kadar çok sevildiğinizi kıymetli olduğunuzu biliniz daha doğal gaza binecek zamlar var sonra enflasyon farkı isteyeceklere kazma kürek et kafanıza vurularak farkındalık yaşayacaksınız.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl:

Benzinde litre de 2,52 TL olan ÖTV 7,52'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV 7,05 TL'ye yükseltilmiştir. 4 gün önce bu kadar artış olacağını yazmış ve uyarmıştık! Bu artışların KDV'si ile birlikte pompa satış fiyatına yansıması 6 lira olacaktır.