Mehmet Şimşek'e şok. Üç isim teklifini kabul etmedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek’in göreve gelmesinin ardından bazı sıkıntılar yaşadığı iddia edildi.

Karar yazarı Taha Akyol, "Şimşek’in yakın çevresinden iyi haber alan iki isimle konuştuğunu ve Şimşek’in, 'Ekonomik durum, zannettiğimden kötü…' dediğini" söyledi.

"ÜÇ İSİM GÖREVİ KABUL ETMEDİ"

Yazısının devamında Akyol, "Şimşek, sorunların ağırlığından başka, atamalarda da sıkıntı yaşıyor. Şimşek’in görev teklif ettiği tecrübeli ve yetkin üç isimin görev kabul etmediğini dün öğrendim. Bunlardan biri Bakan Yardımcılığı görevini kabul etmemiş. Diğer ikisi üst düzey kurum yöneticiliğini… Sebep mesuliyet almaktan çekinmek değil… Sebep, Şimşek’in yetki alanı ve görev süresi hakkında tereddütler olması… Nitekim Şimşek hâlâ bir bakan yardımcısı atayamadı. “ ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şimşek'in göreve gelmesi sonrası piyasanın tereddütleri devam ederken, 'faiz sebeptir' görüşünü sık sık dile getiren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor' gibi bir yanılgının içine düşülmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, 'hayırlı olsun' dedik" demişti.