Mehmet Şimşek'e tavsiye etti. Memur ve emekli maaşları düşürülsün

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek'e tavsiye etti. Memur ve emekli maaşları düşürülsün
İngiliz Analist Timothy Ash'in tasarruf paketini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tavsiye niteliğindeki sosyal medya paylaşımı tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği toplantıda "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni açıkladı.

Tasarruf paketine siyaset ve iş dünyasından pek çok yorum gelirken, İngiliz Analist Timothy Ash, pakete dair bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ash, “Memur ve emekli maaşlarında kesinti olmadan Mehmet Şimşek’in tasarruf programı yeterli değil” ifadelerini kullandı.

Britanya’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Chatham House’un Kıdemli Analisti Ash’e göre, programın başarılı olabilmesi için memur ve emeklilere zam yapılmamalı hatta daha da kesinti yapılmalı.

Ash’in attığı tweet, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

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