Mehmet Şimşek’in aldığı kararı tanımadılar. 14 günde yerle bir ettiler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından tüm kamu kurumlarına, “Harcamaların yeniden gözden geçirilmesi ve tasarruf takibinin taviz verilmeden sağlanması gerektiğini” yazısı gönderildi. Tam 14 gün önce gönderilen Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde, “Kamu harcamalarının rasyonelleştirileceği” savunulmuş, bu genelgeyle birlikte kamu kurumlarından, taşıt sayılarını minimuma indirmeleri, temsil, tören ve ağırlama giderlerini kısmaları istenmişti.

Birgün’de yer alan habere göre, Bakan Şimşek imzalı genelgenin etkisizliği, kamu idarelerinin fahiş harcamaları ile henüz ikinci haftasında ortaya çıktı. Genelgenin yayınlandığı günden bugüne kamu idarelerinin toplam taşıt kiralama, organizasyon ve tanıtım gideri 1 milyar TL'yi aştı.

ARAÇ İHALELERİNE MİLYARLACA LİRA VERİLDİ

Genelgenin yayınlandığı 17 Temmuz gününden bugüne kadar kamu idareleri, araç kiralamaya yönelik toplam 52 sözleşmenin tarafı oldu. Yaklaşık maliyetin toplamının 1 milyar 171 milyon 476 bin TL olduğu 52 ihalenin toplam sözleşme bedeli ise 1 milyar 149 milyon 408 bin TL olarak kaydedildi. Araç kiralama ihalelerinde yüzde 1’de kalan kamu lehine tenzilat (indirim) oranı ise ihalelerde rekabet ortamının sağlanamadığını ortaya koydu.

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile geçilen 14 günde gerçekleştirilen organizasyon ihalelerinin büyüklüğü de dikkati çekti.

ORGANİZASYONA 35 MİLYON TL, TANITIMA 3.8 MİLYON TL

Kamu idareleri, bu 14 günlük dönemde toplam 24 organizasyon ihalesine imza attı. Yaklaşık maliyetin 38 milyon 205 bin, kamu lehine indirim oranının ise yüzde 8 olduğu ihalelerin sözleşme bedeli toplamı kayıtlara 35 milyon TL olarak geçti.

Kamu idarelerince 17 Temmuz-31 Temmuz döneminde gerçekleştirilen iki adet tanıtım ihalesinin sözleşme bedeli ise 3 milyon 833 bin TL olarak gerçekleşti. İhalelerdeki yaklaşık maliyeti toplamının 4 milyon 751 bin TL, kamu lehine indirim oranının ise yüzde 19 olduğu bildirildi.

KİTAP FUARI ‘TASARRUF’ SEBEBİYLE İPTAL EDİLDİ

Balıkesir Edremit Belediyesi’nce 14-20 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan Edremit Fuarı’nın, fuara günler kala iptal edildiği duyuruldu. Edremit Belediyesi’nin duyurusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen, "Tasarruf Tedbirleri Genelgesi" gerekçe olarak gösterildi.