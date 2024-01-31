Mehmet Şimşek’in bu mesajı kime? “Tekerleği yeniden keşfetmeyeceğiz.”

Haziran ayında uygulamaya başlanan Orta Vadeli Program'a (OVP) halkında bilgi veren Şimşek, "Bu program, sabırla ve kararlılıkla uygulanacaktır. Bu program, siyasi sahipliği olan bir programdır. Bu program geçici bir heves değildir" dedi. Program sonuç vermeye başladığını da sözlerine ekledi.

Türkiye’de Enflasyon düşecek diyen Şimşek "Tekerleği yeniden keşfetmeyeceğiz. FED, AB merkez bankaları enflasyonu nasıl indirdiyse biz de öyle yapıyoruz" dedi.

Vergiye de değinen Şimşek, Verginin tabanını genişleteceğiz. Verginin hakkıyla alınmadığı alanlarda çaba göstereceğiz" şeklinde konuştu.