Mehmet Şimşek'in Erdoğan operasyonu ortaya çıktı

Nuray Babacan’ın kulis bilgisine göre, Mehmet Şimşek ekonomi yönetimi konusunda halen Erdoğan'ı ikna etmeye çalışıyor.

Mehmet Şimşek'in Erdoğan operasyonu ortaya çıktı

Derinleşen ekonomik kriz daha da derinleşiyor. Alım gücü düşen vatandaşın zamlar karşısında beli bükülüyor.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Türkiye’nin dış politika tutumunun ekonomiyle ilişkili olduğu değerlendirmesinde “Sadece Erdoğan değil, Şimşek de sıkıştı” diyerek dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Babacan, Mehmet Şimşek ve ekibinin ekonomi yönetimi konusunda halen Erdoğan'ı ikna etmeye çalıştığını yazdı.

“CUMHURBAŞKANINI İKNA ETME SÜRECİ DEVAM EDİYOR”

“Kapalı kapılar ardındaki brifinglerde sunulan tablodan hoşlanmayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendini içerde ve dışarda kıskaca alınmış hissediyor. Çünkü yabancı yatırımcı hâlâ güvenmiyor. Dolayısıyla yeni arayışlar ve yeni şans kapılarına ihtiyaç duyuluyor” diyen Babacan, “Cumhurbaşkanını ikna etme süreci devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek’in ekonomi alanında daha net önlemler alınmasından yana, her şeyin kitabına göre yapılmasını istediğini belirten Babacan “Siyaset ve hayatın gerçekleri öyle değil. Önce emekliye refah payı, ardından Cumhur İttifakı’nın küçük ortaklarının ısrar ettiği yeni emekli düzenlemesiyle ilgili verilmesi gereken karar, tam da böyle bir konu.” diye yazdı.

“SADECE ERDOĞAN DEĞİL ŞİMŞEK DE SIKIŞIYOR”

Babacan şunları da ekledi:

Sadece Erdoğan değil, Şimşek de sıkışıyor. Seçim nedeniyle çok fazla radikal adımlar atılamayacak anlaşılan. Bu nedenle, bu ay yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında yeniden faiz artırımı olacak ama kimse 20 puanı geçmesini beklemiyor.”

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