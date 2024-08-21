Mehmet Şimşek’in istifa ettiği ortaya çıktı

Araştırmacı – Yazar Erol Mütercimler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iki hafta önce istifa ettiğini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ikna ederek göreve devam ettirdiğini ileri sürdü.

ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ, YILMAZ İKNA ETTİ

Mütercimler, “Pazar günü önemli bir toplantıdaydım. Orada çok önemli bir bilgi öğrendim. Mehmet Şimşek iki hafta önce istifa etmiş fakat Cumhur reisi yardımcısı var biliyorsunuz, Cevdet Yılmaz araya giriyor ve zor bela razı ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“600 MİLYAR LİRA VERGİ SİLİNMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ”

Erol Mütercimler Saray’ın özellikle yandaş iş adamlarının 600 milyar lira vergi borçlarını bir kalemde silmesine Mehmet Şimşek’in tepki gösterip “Biz şimdi vergiyi kimden alacağız?” dediğini ileri sürdü.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

Erol Mütercimler’in iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden istifa etmek istediği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, "Bakan Şimşek'in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.