Mehmet Şimşek’in kayıp hocasını bulana 1 milyon lira ödül

Sabah gazetesinden Merve Bilkay'ın haberine göre, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in İngiliz eşi Angela Berzeg, eşini sağ olarak bulan ve aileye teslim eden kişiye 1 milyon lira ödül vereceklerini açıkladı.

Angela Berzeg, "Korhan'ı sağ salim olarak bulan kişiye 1 milyon TL ödül vereceğiz. Ben hala umutluyum, ümidim var Korhan'ı sağ salim bulacağız." dedi.

“BELİRSİZLİK ÇOK ZOR”

Berzeg, "Lütfen Korhan'ı bulmama yardım edin. Biz her zaman çok mutlu bir aileydik. Hiç kimseyle sorunumuz olmadı. Mutlu günlerimize tekrar dönmek istiyorum. Ailecek uyuyamıyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz. Belirsizlik çok zor." ifadelerini kullandı.

“MEHMET ŞİMŞEK KORHAN’IN ÖĞRENCİSİYDİ”

Berzeg, "Korhan döndüğünde ona en sevdiğimiz yemek olan İmam Bayıldı'yı yapacağım." dedi.

Angela Berzeg, Korhan Berzeg'in Dünya Bankası'nda çalışırken dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın bakanlık teklif ettiğini dile getirdi ve "Orhan bunu istemedi. Şimdiki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te Korhan'ın öğrencisiydi." dedi.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Gönen ilçesi Armutlu kırsal mahallesinde oturan 83 yaşındaki Korhan Berzeg 17 Haziran cumartesi günü sabaha karşı evinden köpeği ile 1 saatlik doğada yürüyüş yapmak için çıktı ve bir daha da geri dönmedi.

Eşi Angela Berzeg (80) ve diğer aile bireyleri kayıp bildirimi için jandarmayı aradı. İhbar üzerine Jandarma ekipleri, komando timleri, Göndak, Sarr arama kurtarma, JASAT, Gönen Orman İşletme Şefliği, ve Artema yürüyüş grubunun da katıldığı arama kurtarma çalışmaları 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in bulunması için halen devam ediyor.

Öte yandan, Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıkmıştı. Uzun yıllar Amerika'da Dünya Bankası'nda görev alan ve bir süre de İstanbul'da finans üzerine çalışan Korhan Berzeg'in geçmiş yıllarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile beraber mesai yaptıkları ve hocası olduğu anlaşıldı.