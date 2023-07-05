Mehmet Şimşek’in kayıp hocasıyla ilgili valilikten açıklama

Balıkesir'in Gönen ilçesi Armutlu kırsal mahallesinde oturan 83 yaşındaki Korhan Berzeg 17 Haziran cumartesi günü sabaha karşı evinden köpeği ile 1 saatlik doğada yürüyüş yapmak için çıktı ve bir daha da geri dönmedi.

Eşi Angela Berzeg (80) ve diğer aile bireyleri kayıp bildirimi için jandarmayı aradı. İhbar üzerine Jandarma ekipleri, komando timleri, Göndak, Sarr arama kurtarma, JASAT, Gönen Orman İşletme Şefliği, ve Artema yürüyüş grubunun da katıldığı arama kurtarma çalışmaları 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in bulunması için halen devam ediyor.

,VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konu hakkında açıklamada bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, şu ana dek 136 kilometrekarelik bir alanın tarandığını ifade ederken, herhangi bir ize rastlanılmadığını söyledi.

“136 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Gönen ilçemizin Armutlu kırsal mahallesinde 17 Haziran’dan itibaren kayıp olan Korhan Berzeg isimli vatandaşımız ile ilgili çalışmaları son aşamaya kadar olan bugün detaylı bir toplantı ile değerlendirdik. Çalışmalarımıza destek veren tüm ekiplerle çalışmaları masaya yatırdık. Bugün 19. gün. Çalışmalar günde 50-70 personelimiz ile devam etmektedir. Jandarma Genel Komutanlığımızdan JÖAK ve JAK timleri de destek veriyor. Çalışmalar bütün ihtimalleri göz önüne alınarak 136 kilometrekarelik alan taranmış durumda. Bu alan bir kaç kez gözden geçirildi. Çalışmaları valilik olarak koordine ediyoruz, çalışmanın adli boyutunu da Gönen Savcılığı yürütüyor. Çalışmalar dört dörtlük olarak sürdürülmüş. İnanıyoruz ki, en kısa ve sağ salim olarak olarak vatandaşımıza ulaşacağız. Şu ana kadar herhangi bir iz veya emareye rastlanmadı. Elimizde pek çok ipucu olduğunu da ifade edelim. Çalışmalar devam ediyor. Bugün itibarı ile 2 mahallemizde toplam 67 personelimiz çalışma yürütüyor. Ekiplerimize başarılar diliyorum" dedi.

BAKAN ŞİMŞEK'İN MESAİ ARKADAŞI

Öte yandan, Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Uzun yıllar Amerika'da Dünya Bankası'nda görev alan ve bir süre de İstanbul'da finans üzerine çalışan Korhan Berzeg'in geçmiş yıllarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile beraber mesai yaptıkları anlaşıldı.

Ailesi, Mehmet Şimşek'in bakan olması sonrasında Korhan Berzeg'in 'Mehmet, ekonominin başına geçerse kısa sürede Türkiye'nin ekonomisi düzelir' şeklinde yorumda bulunduğunu söyledi.