Mehmet Şimşek’in Merkez Bankası’nın başına istediği isim bambaşka biri çıktı

Kaynak: 10 haber
Mehmet Şimşek’in Merkez Bankası’nın başına istediği isim bambaşka biri çıktı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Merkez Bankası Başkanı adayının bambaşka biri olduğu ortaya çıktı. 10 Haber yazarı Barış Soydan Fatih Karahan’ın atanmasının arkasındaki gerçeği açıkladı.

Merkez Bankası’nda Hafize Gaye Erkan’ın başkanlık görevinin sona ermesi sonrası yerine Fatih Karahan atandı. Atama kararının Resmi Gazete’de yayınlanması sonrası kulislerde konuyla ilgili farklı konular konuşuluyor.

10 Haber yazarı Barış Soydan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in adayının farklı bir isim olduğunu yazdı. Soydan, Şimşek’in adayının Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Akçay olduğunu söyledi.

Soydan’ın kulislerden edindiği bilgiye göre, Fatih Karahan’ın adı çıkınca Şimşek’in mecburen bu ismi sahiplendiğini belirtti. Soydan, Akçay’ın çok daha kıdemli bir ekonomist olduğunu vurgulayarak Karahan’ın siyasi bağlantılarına dikkat çekti.

Barış Soydan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Ankara kulislerinde Mehmet Şimşek’in Cumhurbaşkanı’na diğer Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ı önerdiği, ama Fatih Karahan ismi öne çıkınca mecburen sahiplendiği konuşuluyor. Prof. Dr. Cevdet Akçay’ın Fatih Karahan’a göre çok daha kıdemli bir ekonomist olduğu ortada. Fatih Karahan’ın uzmanlık alanı işgücü piyasaları; yayınladığı akademik makaleler bununla ilgili. Cevdet Akçay’ın uzmanlık alanı ise doğrudan para politikası. Akçay atanmış olsa bugün borsa haftaya hiç kuşkusuz coşkulu bir başlangıç yapardı. Ama olmadı, çünkü Akçay AKP’ye yakın bir isim değil, geçmişte uzun yıllar Koç Grubu kuruluşlarında görev yaptı (Yapı Kredi’de baş ekonomistlik, Koç Üniversitesi’nde öğretim üyeliği). Fatih Karahan ise eski AKP milletvekili, kısa süre öncesine kadar da Washington Büyükelçisi olan Murat Mercan’ın yeğeni ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın akrabası. Yani aileden. Merkez Bankası başkanlığına Akçay’ın değil onun tercih edilmesinin sebebinin bu olduğunu görmemek için kör olmak lazım.”

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