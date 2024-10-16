Mehmet Şimşek’in üç gündür fellik fellik aradığı Bakan sırra kadem bastı!

Gazeteci Sadettin İnan’ın gündeme getirdiği, Tarım ve Orman eski Bakanı Vahit Kirişçi ile mevcut Bakan İbrahim Yumaklı arasındaki AUDI A8 Long krizinde detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İnan, mevzuatlarda bir karşılığı olmamasına rağmen Tarım Bakanlığında görevden ayrılan her bakana bir tane Wolkswagen Passat makam aracı verildiğini belirterek, Kirişçi’nin bu geleneği bozduğunu söylemişti.

Kirişçi’nin bakanlıktan ayrılınca makam aracı olan Audi A8 Long yanında götürdüğünü ifade eden İnan’ın iddiasına, İletişim Başkanlığı’ndan itibar etmeyin açıklaması gelmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı paylaşımda iddiaların doğru olmadığını belirterek, söz konusu aracın Bakanlık envanterinde bulunmadığını aktarmış ancak, İnan daha sonra yazdığı yazıda birçok makam aracının envanterde olmadığını açıklamıştı.

Vahit Kirişçi

"TASARRUF TEDBİRLERİNİ DELDİLER"

Açıklamanın AUDI krizini yalanlamadığının altını çizen İnan, “Tam aksine Tarım Bakanlığında makam aracı saltanatının kılıfına nasıl uydurulduğunu, bu araçların tasarruf tedbirleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığından nasıl kaçırıldığını belgelemiş oldu” diye aktarmıştı.. Makam araç filosunun Tasarruf Tedbirlerinden saklandığını vurgulayan İnan, Kirişçi'nin gündem olan Audi A8 Long makam aracının da aynı şekilde Jokey Kulübü tarafından HDY Filo'dan kiralandığını ifade etti.

KİRİŞÇİ'DEN SES YOK

Kirişçi söz konusu iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, Gazeteci İnan çok çarpıcı bir iddiayı daha gündeme getirdi.

Ahmet Eşref Fakıbaba​​​​​​

FAKIBABA'YI CEZALANDIRMIŞTI

AUDI A8’i görevi bitmesine rağmen kendisine hak gören Kirişçi’yi eleştiren İnan, Kirişçi’nin Tarım Bakanlarından Ahmet Eşref Fakıbaba’ya verdiği makam aracı cezasını “Bakanlık tarafından verilen Passat'ı sırf parti değiştirdiği için geri almıştı! Passat’ta kriter Bakanlık yapmak değil AK Partili olmak gerekiyor!” sözleriyle hatırlattı.