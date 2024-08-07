Mehmet Şimşek'in vaadine Siri bile inanmadı. Konuşurken lafını kesti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek'in vaadine Siri bile inanmadı. Konuşurken lafını kesti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuk olduğu canlı yayında Türkiye’ye gelebilecek yatırım fırsatlarından bahsederken Siri devreye girdi ve “Bir hata oluştu” uyarısında bulundu.

Son genel seçim sonrasında ekonominin dümenine oturtulan Mehmet Şimşek ekonomi politikasının doğru olduğunu ve attıkları adımlarla iyileşme sürecine girildiğini her programda anlatmaya devam ediyor. Şimşek son katıldığı A Haber kanalındaki programda enflasyonun sert bir şekilde düşeceğini ifade etti.

Program devam ederken attıkları adımlar sonucunda Türkiye’ye yatırımcıların geleceğini söyleyen Şimşek’in sözünü cep telefonundaki yapay zeka kesti.

iPhone cihazların yapay zeka asistanı olan Siri, Şimşek neden Türkiye’ye yatırım geleceğini açıklarken araya girdi ve “Bir şeyler ters gitti, lütfen tekrar dene” şeklinde konuştu. Konuşması kesilen Şimşek bir süre kendisini toparlayamadı ve “Bizim Siri devreye girdi” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞTU

Şimşek’in canlı yayında başına gelen bu olay sonrasında sosyal medyada birbirinden ilginç gülünç yorumlar yapıldı. Genel seçimlerden bu yana darma duman olan ekonomi politikasını düzeltmek için yoksul ve asgari ücretlilerin sırtına yüklenen vergiler nedeni ile sürekli eleştirilen Şimşek, Siri sebebi ile gündem oldu.

Öyle ki gelen yorumlar arasında “Şimşek’in ekonomiye dair söylediklerine Siri bile inanmadı” şeklinde yorum yapıldı.

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