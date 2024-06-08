Mehmet Şimşek’in yeni icadı vatandaşı üzecek: Hiç bu kadar pahalı olmamıştı

Hazine ve Maliye Başkanı Mehmet Şimşek, ZAS yani Zorun Afet Sigortası’nın geleceğini duyurmuştu.

Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu, Sözcü’deki köşesinde Şimşek’in son uygulamasını eleştirdi.

Muratoğlu’nun yazısından öne çıkan kısımlar şöyle:

"VATANDAŞ OLMAK HİÇ BU KADAR PAHALI OLMAMIŞTI"

Mehmet Şimşek, son icadı herhangi bir ürün almadan vergi ödeme sistemini tanıttı... Gerçekten de vatandaş olmak hiç bu kadar pahalı olmamıştı. Büyük kolaylık sağlıyor. Artık vergi toplamak için sebep falan aranmıyor.

"VERGİ ALERJİ YAPTIĞINDAN ZAS DENİLİYOR"

Yalnız “vergi” kelimesi alerji yaptığından adına “Zorunlu Afet Sigortası” deniliyor. Sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangını da sigorta kapsamında... Canları bile koruyamıyorlar ama şimdi sıra mallarda... Seve seve “zorunlu” olarak yaptıracaksın parasıyla... Yapmayana ceza!

"DOĞAL AFETİ DEĞİL MALİ KRİZİ ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Sigortanın her çeşidini özel sektör şirketleri yapıyor zaten. Varsa isteyen gitsin, oradan yaptırır. Defalarca soruldu ona, neden? Cevap vermedi içten... Oysa kemirmişlerdi ülkeyi kökünden... Üstelik bu vergi, doğal afetlere karşı sizi koruyormuş gibi görünse de aslında daha büyük bir afeti önlemeye çalışıyor; devletin mali krizini...