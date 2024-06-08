Mehmet Şimşek’in yeni icadı vatandaşı üzecek: Hiç bu kadar pahalı olmamıştı

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Mehmet Şimşek’in yeni icadı vatandaşı üzecek: Hiç bu kadar pahalı olmamıştı

Ekonomist Murat Muratoğlu, son yazısında Mehmet Şimşek’in ‘yeni icadını’ eleştirdi.

Hazine ve Maliye Başkanı Mehmet Şimşek, ZAS yani Zorun Afet Sigortası’nın geleceğini duyurmuştu.

Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu, Sözcü’deki köşesinde Şimşek’in son uygulamasını eleştirdi.

Muratoğlu’nun yazısından öne çıkan kısımlar şöyle:

"VATANDAŞ OLMAK HİÇ BU KADAR PAHALI OLMAMIŞTI"

Mehmet Şimşek, son icadı herhangi bir ürün almadan vergi ödeme sistemini tanıttı... Gerçekten de vatandaş olmak hiç bu kadar pahalı olmamıştı. Büyük kolaylık sağlıyor. Artık vergi toplamak için sebep falan aranmıyor.

"VERGİ ALERJİ YAPTIĞINDAN ZAS DENİLİYOR"

Yalnız “vergi” kelimesi alerji yaptığından adına “Zorunlu Afet Sigortası” deniliyor. Sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangını da sigorta kapsamında... Canları bile koruyamıyorlar ama şimdi sıra mallarda... Seve seve “zorunlu” olarak yaptıracaksın parasıyla... Yapmayana ceza!

"DOĞAL AFETİ DEĞİL MALİ KRİZİ ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Sigortanın her çeşidini özel sektör şirketleri yapıyor zaten. Varsa isteyen gitsin, oradan yaptırır. Defalarca soruldu ona, neden? Cevap vermedi içten... Oysa kemirmişlerdi ülkeyi kökünden... Üstelik bu vergi, doğal afetlere karşı sizi koruyormuş gibi görünse de aslında daha büyük bir afeti önlemeye çalışıyor; devletin mali krizini...

İlgili Haberler
Akşener’in Saray’a birlikte gittiği Sır Küpü Erdoğan ile neler konuşulduğu açıkladı
Aziz Yıldırım’dan canlı yayında bomba açıklamalar! Baron Ali Koç’un başkan olmasını istiyor
Kimler Meral Akşener İYİ Parti’den ihraç edilsin dedi? WhatsApp konuşması ortaya çıktı
Son Haberler
DEM Partili vekilden Meclis kürsüsünde küstah sözler. Türkiye'yi İsrail ile bir tuttu Gündem
DEM Partili vekilden Meclis kürsüsünde küstah sözler. Türkiye'yi İsrail ile bir tuttu
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Adana'da hasat devam ediyor. Sıcaklıklar fiyatları etkiledi tarlada fiyatı 6 lira Yaşam
Adana'da hasat devam ediyor. Sıcaklıklar fiyatları etkiledi tarlada fiyatı 6 lira
Zeytinlik alanda yangın Gündem
Zeytinlik alanda yangın
Akşener’in Saray’a birlikte gittiği Sır Küpü Erdoğan ile neler konuşulduğu açıkladı Gündem
Akşener’in Saray’a birlikte gittiği Sır Küpü Erdoğan ile neler konuşulduğu açıkladı
Sanayi ustalarından dizel araç sahiplerine uyarı: Masraf çıkabilir Ekonomi
Sanayi ustalarından dizel araç sahiplerine uyarı: Masraf çıkabilir