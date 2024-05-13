Mehmet Şimşek'ten Ali Erbaş ve AKP'li belediyelere kötü haber

Paramparça edilen ekonomi politikasını yeniden düzeltmek için Mehmet Şimşek bir takım tasarruf tedbirlerinin alınacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile kameralar karşısında geçen Şimşek kamuda yapılacak olan tasarruf önlemlerini bir bir açıkladı.

Açıklanan tasarruf tedbirlerinde dikkat çeken 2 konu ise hem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hem de AKP’li belediyeler doğrudan etkilenecek. Bu maddelerden ilki kamuda tasarruf paketlerinden Taşıt kısmında yer alan “3 yıl süre ile yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması” maddesi oldu.

İkincisi ise “Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesinin yasaklanması” maddesi.

ALİ ERBAŞ VE AUDİ ARAÇ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz haftalarda yoğun şehir dışı faaliyetler ve eski aracının sık sık arıza yapmasını öne sürerek AUDİ A8 marka bir aracın kiralanmasını talep etmişti. Şimşek’in açıkladığı tasarruf tedbirinde yeni araç alımının ve kiralanmasının 3 yıl süre ile yasaklanması maddesi getirildi.

Bu tedbir ile kamuda 3 yıl boyunca yeni bir aracın alınması veya kiralanması yasaklanacak.

AKP’Lİ PENDİK BELEDİYESİ'NİN 11 MİLYON LİRALIK KAHVE SETİ

Kamuda tasarrufun AKP’li belediyeleri üzen kısmı ise Diğer Cari Harcamalar konu başlığı adı altında yer alan “Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesinin yasaklanması” maddesi oldu. Çünkü birkaç gün önce AKP’li Pendik Belediyesi Başkanı vatandaşlara dağıtılmak için 10,9 milyon liraya kahve ve tepsi seti aldı.

19 Nisan tarihinde ihaleye çıkan Pendik Belediyesi kahve fincanı seti ve tepsi satın almak için 10 milyon 950 bin liralık teklifi kabul etti. 10 Mayıs günü şirket ile belediye arasında sözleşmeye göre ilçede yaşayan vatandaşlara dağıtılmak üzere 50 bin adet karton çantalı kahve fincan seti ve 50 bin adet tepsi alımı yapıldı.

Ahmet Cin’in kahve setinde “Ne varsa Pendik’te var” sloganı yer aldı.

Pendik Belediyesi, yerel seçim öncesinde de 25 Eylül 2023 günü hediyelik eşya alımı ihalesi yapmış ve 15 milyon 500 bin liraya 100 bin adet termos almıştı. Termoslarda da Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in ismi yazıyordu.