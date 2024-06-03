Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Bakan Mehmet Şimşek açıklama yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 75,45 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonla ilgili dikkat çeken açıklama yaptı.

Bakan Şimşek “Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz" dedi.

Şimşek “Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek’in açıklamaları:

Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek.

Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak.

Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek.

Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız.

meh.jpg

Son Haberler
Üstüne bastı canından oldu Gündem
Üstüne bastı canından oldu
Depremde çadır satan Kızılay’ın satışları 8,9 milyara yükseldi Gündem
Depremde çadır satan Kızılay’ın satışları 8,9 milyara yükseldi
Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu Dünya
Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu
Van Gölü Canavarları yola çıktı Spor
Van Gölü Canavarları yola çıktı
Her gün 5 tane ceviz yiyen yaşadı. Etkisini duyan kuru yemişçiye hücum edecek Sağlık
Her gün 5 tane ceviz yiyen yaşadı. Etkisini duyan kuru yemişçiye hücum edecek
TÜİK'in market alışverişlerini Sebastian mı yapıyor? Gir markete gör bakalım yüzde 3,37 mi? Ekonomi
TÜİK'in market alışverişlerini Sebastian mı yapıyor? Gir markete gör bakalım yüzde 3,37 mi?
Türkiye bu olayı konuşuyor. Müge Anlı'daki çocuk istismarında karar verildi Gündem
Türkiye bu olayı konuşuyor. Müge Anlı'daki çocuk istismarında karar verildi