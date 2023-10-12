Mehmet Şimşek'ten faiz tüyosu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası-IMF toplantısındaki konuşmasında, "Pozitif reel faiz enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmazımız, buna yaklaşmış durumdayız" dedi. Bu sözler faiz artışlarında '"artık sona yaklaşıldı" yorumu yapıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek'ten faiz tüyosu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Dünya Bankası-IMF toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Bakan Şimşek, pozitif reel faizin, enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmaz bir konumu olduğunu ve Türkiye'nin pozitif reel faize yaklaştığını söyledi. Şimşek, pozitif reel faiz eşiğine ulaşmak için yapılması gerekenlerin henüz bitmediğini de söyledi. Mehmet Şimşek'in bu sözleri 'faiz artışlarında sona bir kaç adım kaldı' yorumu yapıldı. TCMB bu ayki faiz kararını 26 Ekim günü açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek konuşmasında, enflasyon beklentilerini kontrol altına almak için seçimlerin ardından atılan adımları anlattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayındaki genel seçimlerin ardından politika faizini 2150 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltti. TCMB, önümüzdeki dönemde de sıkılaştırma adımlarına devam edebileceği mesajı da veriyor.

TÜRKİYE POLİTİK İSTİKRARA SAHİP BEŞ YIL GEÇİRECEK

TL'nin temel göstergelerinin sağlam olduğunu ve para biriminin "çekici" göründüğünü de belirten Şimşek, yerel seçimleri genel seçimlerden ayırt etmek gerektiğini, Türkiye'nin politik istikrara sahip beş yıl geçireceğini kaydetti.

Şimşek geçmiş ekonomi politikalarını tersine çevirmenin zaman alacağını da sözlerine ekledi.

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