Mehmet Şimşek'ten hem Kürtçe hem de Arapça bayram mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kurban Bayramı’nın ilk günü, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Şimşek; Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere dört ayrı dilde bir kutlama mesajı yayımladı.

Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kurban Bayramınız mübarek olsun

Cejna Qurbanê pîroz be

عيد أضحى مبارك

Eid al-Adha Mubarak

Paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sosyal medya kullanıcıları ve siyasiler Şimşek’in söz konusu tweetine şu sözlerle tepki gösterdi:

Vatandaş:

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tuncer:

“Bu evrensellik değil. Kürt devleti olmadığına göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hitaben yazılmış bir twit. Arapça nerden çıkıyor? Neo Osmanlıcılık hayalleri kurmayın. Demografik yapının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devlettir. Devletin resmi dili Türkçedir.”

Eski İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray:

“CHP’ye saldıranlara ithaf olunur. Montajlarla Sn Kılıçdaroğlu’nu PKK’lı ilân ettiler. Kürtçe bayram kutlasa kimbilir ne iftiralar atılırdı. Yani sorun AKP’ye gösterilen hoşgörünün CHP’ye gösterilmiyor olması. AKP, bizzat APO’nun mektubunu okutabilir… Oslo’da PKK ile bulaşabilir… HDP ile Anayasa müzakere edebilirken… CHP hukuken meşru partiye selâm bile verirse PKK’lı! Bu Kürtlere de hakarettir.”

Zafer Partisi Ümraniye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Turan Sümer:

“Mübarek olmasın. Anayasının ilk 3 maddesini alenen çiğniyorsunuz. Yazıklar olsun sizin gibilerin hepsine!”

İYİ Parti İstanbul İl YK Üyesi Murat Noyan:

“Anayasamızın ilk 3.maddesinde açık bir şekilde devletimizin “Resmî dili Türkçedir” diye ifade edilmiştir. Herkes anadilinde bayram mesajı yazabilir. Batmanlı,Mehmet Şimşek de yazabilir. Ama TC Devletinin Bakanı yazarsa tepki alır ! Hele ki Çözüm süreci travması atlatılmamışken…”