Mehmet Şimşek'ten kulüp başkanlarına ret: Böyle bir talebe nasıl evet derim

Mehmet Şimşek, kendisini ziyaret eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kulübü başkanlarının vergi indirimi talebini reddetti.

Mehmet Şimşek'ten kulüp başkanlarına ret: Böyle bir talebe nasıl evet derim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i geçen Perşembe günü makamında ziyaret etti.

Masterhaber.com'da Kenan İspir'in haberine göre; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanları Mehmet Şimşek’ten kulüplerin ödediği vergilerle ilgili indirim istedi.

BAKAN TALEPLERİNİ REDDETTİ

Ali Koç, Ahmet Nur Çebi ve Dursun Özbek vergi indirimi istedikleri Şimşek’ten olumsuz yanıt aldı. Bakan Şimşek’in “Biz ekonomimizin refaha kavuşması için tasarruf tedbirleri alırken, vatandaşımızdan ÖTV, MTV gibi ek vergilerle fedakarlık beklerken böyle bir talebe nasıl evet derim” yanıtını verdiği öğrenildi.

“UÇAKLARLA ŞOV YAPTINIZ VERGİ İNDİRİMİ İSTİYORSUNUZ”

Görüşmede Bakan Mehmet Şimşek’in Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e “Transfer döneminde uçakların biri indi biri kalktı. Şov yaptınız. Vergi indirimi istiyorsunuz” dediği öğrenildi.

BANKA DA REDDETTİ

Üç büyük kulübün başkanları bir ziyaret de bankalara gerçekleştirdi. 4 büyük kulübe Ziraat Bankası koordinasyonunda, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi'nin katılımlarıyla 2.5 yıl ödemesiz 9.5 yıllık toplam 8,4 milyar liraya ulaşacak finansman desteği sağlanmıştı.

Başkanlar Ali Koç, Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi’nin bankaların genel müdürlerini ziyaret edip borçların yarısını ödemeyi teklif ettikleri, bu teklifi Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın kabul ettiği Deniz Bank’ın ise kabul etmediği öğrenildi. İddiaya göre Deniz Bank Genel Müdürü Hakan Ateş’in başkanlara “Eğer diğer bankalar bize düşen farkı öderse kabul ederim” yanıtını verdiği öğrenildi.

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