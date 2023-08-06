Mehmet Şimşek'ten TÜİK Başkanı'na 'gerçeği açıklayın' telefonu

Açıkladıkları enflasyon oranlarıyla eleştirilerin odağında olan TÜİK hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TÜİK Başkanı'nı arayarak "Gerçeği açıklayın program yapamıyorum" dedi.

Mehmet Şimşek'ten TÜİK Başkanı'na 'gerçeği açıklayın' telefonu

Mustafa Balbay, katıldığı Tele1 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'yı telefonla arayarak "Gerçeği açıklayın program yapamıyorum" dediği öğrenildi.

"PROGRAM YAPAMIYORUM"

Programda sıcak bir kulis bilgisi paylaşan Balbay, "Mehmet Şimşek TÜİK başkanını aramış, gerçeği açıklayın program yapamıyorum demiş. TÜİK bu yüzden son verilerini gerçek demeyelim ama gerçeğe yakın açıkladı. Şu an ortada bir ekonomi programı yok" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, TÜİK'in temmuz ayına ilişkin verilerde yıllık enflasyonu yüzde 47,83 olarak açıklamasının piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtmişti.

Şimşek ayrıca, 2024 ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmeye başlayacağını kaydetmişti.

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