Mehmet Şimşek'ten yardımcısına büyük kıyak. Artık o da çift maaşlı

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak İsmail İlhan Hatipoğlu, bugün Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyesi oldu. Hatipoğlu da artık çift maaş alacak.

Mehmet Şimşek'ten yardımcısına büyük kıyak. Artık o da çift maaşlı

Ziraat Bankası’nın olağan genel kurul toplantısı bugün Ankara’da yapıldı. Toplantının tutanağı Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

40 GÜN ÖNCE ATANMIŞTI

23 Haziran 2023 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya atanmıştı.

Toplantıda ayrıca, bankanın yönetim kurulu üyelerinin alacakları net ücretler de belirlendi.

ÇİFT MAAŞ ALACAK

Uhdesinde kamu görevi bulunmayan yönetim kurulu üyelerinin aylık net 62 bin TL, uhdesinde kamu görevi bulunan üyelerin ise 34 bin 500 TL alacağı belirtildi.

Bakan yardımcısı maaşı net 96 bin 600 TL seviyesinde bulunuyor.

Hatipoğlu bakan yardımcılığından aldığı maaşın yanı sıra Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinde de ayrıca maaş alacak. Deprem bölgesine yapılacak harcamalar hariç kamu kurumlarına tasarruf genelgesi gönderen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yardımcısının alacağı çift maaş dikkati çekti.

İSMAİL İLHAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na atanan İsmail İlhan Hatipoğlu 1968 Karaman Doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olmuştur.

1992 – 2000 arasında Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörü olan Hatipoğlu 2000 – 2003 arasında başkontrolör olarak görev aldı.

2003–2005 yıllarında Gelirler Genel Müdüdürlüğü'nde daire başkanı, 2005 -2007 arasında Gelir İdaresi Daire Başkanı/ Gelirler Kontrolörleri Başkanı, 2007– 2009 arasında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, 2009 – 2016 arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü ve ardından Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevlerini yürüttü.

Hatipoğlu daha sonra İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu üyeliği de yaptı.

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