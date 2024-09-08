Mehmet Topal Galatasaray'dan istiyor

Galatasaray'ın gözden çıkardığı isimlerin ayrılık süreci yaklaşıyor. Son olarak Taylan Antalyalı, Bodrum FK'ya 1 yıllığına bedelsiz kiralanmıştı. Sarı-Kırmızılı ekibin son iki sezondur başka takımlara kiralık gönderdiği, şu anda da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Alexandru Cicaldau için yolun sonuna gelindi.

Rumen futbolcuya ülkesinden iki kulübün talip olduğu ileri sürüldü. Rumen basınından Pro Sport'un haberine göre; Cicaldau için Universitatea Craiova'nın yanı sıra Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul Ploieşti de devrede.

Craiova'nın Rumen orta saha oyuncusu için Petrolul'dan daha düşük bir teklif yaptığı ancak oyuncunun eski takımına dönmek istediği belirtildi. Haber detayında, Craiova'nın sarı-kırmızılı kulübe Petrolul ile eşit bir teklifle gelmesi halinde transferde avantajlı konuma geçeceği vurgulandı.

Galatasaray, 27 yaşındaki ismi 2021 yılında Universitatea Craiova'dan 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Cicaldau, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunun ardından Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ittihad Kalba ve Süper Lig temsilcisi Konyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan hücum oyuncusu, sarı-kırmızılı takımda 41 maça çıktı ve 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.