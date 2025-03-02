Mehmet Uçum'dan dikkat çeken Anayasa çıkışı! Binali Yıldırım özerklik sinyali vermişti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin bir yazı paylaşan Uçum, "Yeni anayasanın temel yaklaşımını milli anayasacılık ilkeleri belirler. Çünkü milli hukuk ve milli yargı olmadan milli devlet ve bağımsız bir ülke olmak asla mümkün değildir" dedi.

Mehmet Uçum 'ihanet ve alçaklık' demişti! Mehmet Metiner'den yanıt geldi

"LİBERAL HUKUK İÇ VE DIŞ YETKİ DEVİRLERİNİ TEŞVİK EDER"

Uçum X hesabından yayınladığı yazısında şunları söyledi:

"Türkiye batıcı evrensel hukuk aldatmacasını reddederek, insanlığın tamamının birikimine dayanan ilke, değer ve normdan oluşan bir evrensel hukuk tezini savunmaya devam eder. İnsanlığa ait gerçek evrensel hukuku oluşturmak ve geliştirmek konusunda üzerine düşeni de yapar. Ancak Türkiye hiç bir zaman milli hukuk ve milli yargı yaklaşımını terk etmez.

Bir de yeni anayasada neo-liberal ve liberal hukuk istikameti çizme çabaları var. Neo-liberal hukuk nihayetinde milli devletleri tasfiyeyi amaçlar. Liberal hukuk ise milli devletleri küçültmeyi hedefler, iç ve dış yetki devirlerini teşvik eder. Türkiye bunlara prim vermez. Yeni anayasanın temel yaklaşımını milli anayasacılık ilkeleri belirler. Çünkü milli hukuk ve milli yargı olmadan milli devlet ve bağımsız bir ülke olmak asla mümkün değildir."

BİNALİ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Eski Başbakan Binali Yıldırım yeni anayasada yerel yönetimler hakkında da değişiklik yapılması gerektiğini iddia ederek “Kürdü, Türkü, diğer etnik gruplarıyla milletimizdir. Bunu esas alan bir güncelleme yapılabilir. Yeni yapılacak anayasada yapılması gereken önemli konulardan bir tanesi, yerel yönetimlere ademi merkeziyetçilik. Her şeyi Ankara'dan kontrol etmek yerine, yetki devrinin yapılması” şeklinde konuşmuştu.