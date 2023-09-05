Pek çok projede çeşitli karakterlere hayat veren oyuncu Mehmet Ulay bir süredir akciğer tedavisi görmekteydi. Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Mehmet Ulay’ın sağlık durumuna ilişkin acı haber sevenlerini yasa boğdu. Peki, Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?

Usta oyuncu Mehmet Ulay, Almanya’da 81 yaşında hayatını kaybetti. Pek çok sinema, dizi ve tiyatro projesinde yer alan sanatçının, bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi.

MEHMET ULAY KİMDİR?

Mehmet Ulay, 1942'de İstanbul'da doğdu.

Ankara'da büyüyen Mehmet Ulay, lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesinden mezun oldu.

Mehmet Ulay 1963'te Devlet Tiyatrolarında sanat hayatına başladı.

1965'te AST içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Mehmet Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.

MEHMET ULAY NEDEN ÖLDÜ?

Mehmet Ulay, Bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Mehmet Ulay Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdi.