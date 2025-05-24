Mehmet Yalçınkaya’nın acı günü! 18 yıllık can dostunu kaybetti

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya sosyal medya hesabından can dostu 18 yıllık arkadaşını kaybettiğini duyurdu.
BABA YADİGARINI KAYBETTİ
MasterChef'te jüri üyeliği yapan 51 yaşındaki şef Yalçınkaya, Instagram hesabındaki yeni paylaşımıyla sevenlerine kötü haberi duyurdu.
Hayatını kaybeden babasından kendisine emanet kalan köpeği Duman'ın hayatını kaybettiğini duyuran şef, üzüntüsünü sosyal medya hesabındaki paylaşımla duyurdu.
Yalçınkaya köpeğiyle birlikte çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Can dostumu 18 yıllık arkadaşımı baba yadigarı Duman'ı kaybettik" notunu düştü.