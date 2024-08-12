Mehmetçik 7 bin 500 km uzaklıkta savaşacak

Türkiye’nin güvenliğini sağlama ve PKK ile yıllardır süren mücadelesinin yanı sıra, TSK bu kez yurt dışında terörle savaşacak. TBMM’de 27 Temmuz’da kabul edilen tezkere ile TSK’nın Somali’de terörizm, deniz korsanlığı, kaçakçılık ve yasa dışı balıkçılıkla mücadele etmesi kararlaştırıldı. Önceki tezkere sadece deniz korsanlarıyla mücadeleyi kapsıyordu.

Emin Özgönül'ün haberine göre Somali’de büyükelçilik görevinde bulunan Saadet Partisi Bursa Milletvekili Kani Torun, Eş-Şebab örgütüne dikkat çekti.

DÜNYA TİCARETİ SOMALİ’DEKİ KORSANLARIN TEHLİKESİ ALTINDA

Torun, “Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden geçen dünya ticaretinin yüzde 12’si Somali’deki korsanların tehlikesi altında. Siyasi düzen sağlansa da Eş-Şebab’ın siviller ve devlet görevlilerine yönelik saldırıları sürüyor. Somaliland’deki bağımsızlık hareketi de düzeni sarsıyor” dedi.

TERÖR EYLEMLERİ

Eş-Şebab, Mogadişu’daki Lido Plajı ve View Otel’e saldırarak 32 kişiyi öldürdü. Örgüt, Kenya’nın başkenti Nairobi’deki bombalı saldırıda 67 kişiyi, bir üniversiteye düzenlediği saldırıda ise 148 kişiyi öldürdü. 2022 Dünya Kupası sırasındaki saldırıda 76 kişinin ölümüne neden oldu.

KONTROL ETTİĞİ BÖLGELERDE ŞERİAT VAR

Eş-Şebab, 2006’da İslami Mahkemeler Birliği’nin Etiyopya ordusu tarafından dağıtılmasından sonra kuruldu. El Kaide’ye bağlılığını ilan eden örgüt, kontrol ettiği bölgelerde şeriat uyguluyor.