Mehmetçik ayakkabısı olmayan vatandaşa botlarını verdi. Atatürk boş yere dememiş

Milli Savunma Bakanlığı, bir askerin, ayakkabısı olmayan vatandaşa kendi botlarını verdiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Astsubay Kıdemli Başçavuş kendi botlarını verdiği vatandaşın lastik ayakkabılarını giydiği görüldü.

Bakanlığın videolu açıklamasında, “Mehmetçik bu millet ve devlet için göz kırpmadan canını vermeye yemin etmiştir. Bu nedenle yolda gördüğü vatandaşımızın ayağında ayakkabı olmadığını görünce kendi botunu vermekten geri durmaz. Kendisine verilen ne varsa asıl sahibinin bu millet olduğunu iyi bilir.” ifadelerine yer verildi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muharebe meydanlarındaki başarılarının sırrı ‘Mehmetçik'le bütünleşmesinde aranmalıdır. Eşsiz Önder, Türk ordusunun kahraman askerleri için şöyle der: “Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin en büyük payı senindir.” sözleriyle dile getirmişti.

Sosyal medyada video hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Söz konusu video, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.

İşte o yorumlardan bazıları: