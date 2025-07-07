Mehmetçik çarşı izninde boğuldu

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesine bağlı Boğazköy Köyü'nden yaşayan 21 yaşındaki Berkay Çalık vatani görevini yaptığı İstanbul'da çarşı iznine çıktı.

Tezkere almasına 20 gün kalan talihsiz genç serinlemek için Yeniköy'de denize girdi. Bir süre yüzen ve güneşli havada denizin tadını çıkarak Çalık, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Bir kişinin boğulmak üzere olduğunu gören vatandaşlar gencin yardımına gitti.

Sudan çıkartılan genç adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Çalık hayatını kaybetti.

Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Berkay Çalık’ın cenazesi, bugün Ankara Etimesgut Elvan Mahallesi Söğüt Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Etimesgut Belediye Mezarlığı’nda toprağa verilecek.