Mehmetçik PKK’ya göz açtırmıyor! Gara, Hakurk ve Metina'da ağır darbe: 14’ü öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor.



Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!… pic.twitter.com/aNEnp8w0nx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2024