MSB 'Ara, bul, yok et' mesajıyla duyurdu: Irak ve Suriye'de 4 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Bakanlık, "Ara, bul, yok et" mesajıyla yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gara'da 2, Fırat Kalkanı'nda ise 2 teröristi etkisiz hale getirdiğini belirtti.
MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Açıklamada, "Teröristler, her nerede olurlarsa olsunlar kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar" ifadesine yer verildi.
Ara, bul, yok et!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 24, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristler, her nerede olursa… pic.twitter.com/RyFv6JXfFg
MSB'den saldırı hazırlığındaki teröristlere yeni darbe
MSB duyurdu: Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi