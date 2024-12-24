MSB 'Ara, bul, yok et' mesajıyla duyurdu: Irak ve Suriye'de 4 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Bakanlık, "Ara, bul, yok et" mesajıyla yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gara'da 2, Fırat Kalkanı'nda ise 2 teröristi etkisiz hale getirdiğini belirtti.

MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Açıklamada, "Teröristler, her nerede olurlarsa olsunlar kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar" ifadesine yer verildi.

Ara, bul, yok et!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Teröristler, her nerede olursa… pic.twitter.com/RyFv6JXfFg

MSB'den saldırı hazırlığındaki teröristlere yeni darbe

MSB duyurdu: Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi