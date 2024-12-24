MSB 'Ara, bul, yok et' mesajıyla duyurdu: Irak ve Suriye'de 4 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Bakanlık, "Ara, bul, yok et" mesajıyla yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gara'da 2, Fırat Kalkanı'nda ise 2 teröristi etkisiz hale getirdiğini belirtti.

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Açıklamada, "Teröristler, her nerede olurlarsa olsunlar kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar" ifadesine yer verildi.

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