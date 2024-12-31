Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), pek çok coğrafyada görev yapan Mehmetçik'in Türk milletinin yeni yılını kutladığı videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeni yıla Irak'ın kuzeyinden Van'a, Ağrı'dan Somali'ye, Amasya'dan Diyarbakır'a, Sakarya'dan İstanbul'a, Batman'dan Ege Denizi'ne, Mardin'den Hakkari'ye ve Suriye'nin kuzeyinden Ankara'ya pek çok coğrafyada görev başında giren Mehmetçik, hazırladığı videoyla Türk milletinin yeni yılını kutladı.

MSB, resmi sosyal medya hesabından videoyu, "Mehmetçikten milletimize yeni yıl mesajı! Milletimizin huzuru için mücadele eden, ülkemizin güvenliği için fedakârlık yapan Mehmetçiğimizin yeni yılda da aklında ve gönlünde yalnızca ülkemiz ve milletimiz olacak" notuyla paylaştı.

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