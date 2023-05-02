Mehtap Yılmaz'a yurt dışında hırsızlık şoku

'Popstar Alaturka' ile tanınan Mehtap Yılmaz, tatil için gittiği Amsterdam'da hırsızlık şoku yaşadı. Hırsızların, otoparka bıraktığı arabasının camını kırdıklarını ve pasaport dahil tüm eşyalarını çaldıklarını söyleyen şarkıcı ''Şu anda üstümdekilerle kaldım'' diyerek isyan etti.

Mehtap Yılmaz'a yurt dışında hırsızlık şoku

'Popstar Alaturka' yarışmasıyla tanınan ve katıldığı sene şampiyon olan Mehtap Yılmaz, Amsterdam'da yaşadığı talihsiz olayı takipçileriyle paylaştı.

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Instagram sayfasından bir video yayınlayan Yılmaz, arabasının içine bıraktığı tüm eşyalarının çalındığını duyurdu.

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“ÜSTÜMDEKİLERLE KALDIM”

''Amsterdam maceramın sonunda soyuldum arkadaşlar'' diyen şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

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"Valizim, pasaportum, param, çantam, her şeyi almışlar. Şu anda üstümdekilerle kaldım. Arabayı patlatmışlar. Arabanın camını kırmışlar. Büyük camı kırmamış, en azından küçük camı kırmış, çok düşünceliymiş. Tutanak tutturduk. Allah'ın izniyle yeniden pasaportumu çıkaracağım. Çok sinirliyim arkadaşlar. Maalesef soyulduk."

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