Mehtap Yılmaz'a yurt dışında hırsızlık şoku

'Popstar Alaturka' ile tanınan Mehtap Yılmaz, tatil için gittiği Amsterdam'da hırsızlık şoku yaşadı. Hırsızların, otoparka bıraktığı arabasının camını kırdıklarını ve pasaport dahil tüm eşyalarını çaldıklarını söyleyen şarkıcı ''Şu anda üstümdekilerle kaldım'' diyerek isyan etti.