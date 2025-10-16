Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 12 milyon metrekarelik dev alan üzerine kurulacak King Salman Gate projesini sosyal medya hesabından duyurdu. Kabe'nin etrafı lüks oteller, ticaret merkezleri ve gökdelenlerle çevrelenecek. Kabe'nin modern bir şehre dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Proje; oteller, rezidanslar, ticaret merkezleri, kültürel alanlar ve ibadet bölgelerinden oluşacak. Yaklaşık 900 bin kişilik ibadet kapasitesi öngörülüyor.

GÖKDELEN VE AVM KUŞATMASI

The Holy Mosques tarafından projeye ait yeni görsellerin paylaşılmasıyla Kabe’nin etrafında yükselen dev gökdelenler büyük tepki çekti. Planlara göre bölge, lüks oteller ve alışveriş merkezleriyle çevrelenecek. Böylece Mekke, tam anlamıyla küresel bir “modern şehir plazması”na dönüşecek.

Sosyal medyada gündem olan projeyi, vatandaşlardan bazıları kutsal dokunun bozulağı iddiasıyla eleştirirken; bazıları ise beğendi. Yetkililer, projenin amacının “Mescid-i Haram’a erişimi kolaylaştırmak ve hizmet kalitesini artırmak” olduğunu söyledi.