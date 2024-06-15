Mekke’de hacılara otel taksi tuzağı

Türkiye'den giden hacı adayları, Aziziye bölgesindeki otellerinden servis otobüsleriyle Kâbe'ye ulaşıyorlar. Ancak Terviye gününden üç gün önce servislerin durdurulmasıyla birlikte şehir içindeki taksi ve minibüs fiyatları üç ila yirmi kat arasında artış gösterdi.

Kâbe'ye sadece 3-5 kilometre mesafede bulunan Aziziye bölgesinden Beytullah'a yürüyerek giden hacı adayları, dönüşte araç kullanmak için 100 riyal (860 TL) gibi astronomik fiyatlarla karşılaşıyorlar. Özellikle 60 yaş üstü hacılar, çaresizlikten ve yorgunluktan dolayı taksi kullanmak zorunda kalıyorlar. Hacıların büyük bir kısmı tünellerden yürüyerek otellerine dönerken, bazıları ise 100 riyal karşılığında minibüs veya tekerlekli sandalyeyle geri dönüyorlar.

Trafik düzenlemelerinin Harem bölgesinde raylı sistemle rahatlatılabileceğini düşünen yüz binlerce hacı, yıllardır Kâbe'ye yakın bölgelere raylı sistem kurulmamasını eleştiriyor.

Harem bölgesine girişlerin kapatılmasıyla birlikte polis tarafından yapılan hac vizesi kontrolleri arttı. Yollarda polis ekipleri ve çok sayıda polis, belge kontrolü yaparken, yaya trafiği olan bölgelerde misafirlere "Nusuk" kartları soruluyor. Arka sokaklardan geçen taksiciler ise, Mahbesü'l-Cin bölgesinde tünellerden çıkan yorgun ihramlı hacı adaylarını alıp daha uzak otellere götürüyorlar.

Son günlerde Kâbe'de konaklayan hacı adaylarının yakınında azalan yoğunluk, kısa süreli kalacak hacıların rahatça tavaf yapmalarını sağlıyor. Harem'den 3 ila 10 kilometre uzaklıktaki otellerde konaklayanlar ise Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde başlayacak olan otobüs seferlerini bekliyorlar.