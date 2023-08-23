Mekke’yi ‘Süper Hücre’ vurdu. Görevliler yerlerde sürüklendi

Suudi Arabistan'ın Mekke, Medine ve Cidde şehirlerini şiddetli fırtına ve sağanak yağış etkisi altına aldı.
"Süper Hücre" fırtınasının etkisi, sosyal medyada çekilen görüntülerde net olarak görüldü.
ŞİDDETLİ RÜZGAR GÖREVLİLERİ SÜRÜKLEDİ
Etkili olan fırtınada şiddetli rüzgar nedeniyle bariyerler, çöp kutuları ve temizlik görevlileri yerlerde sürüklendi.
KABE CİVARINDA PLASTİK BARİYERLER UÇTU
Mescid-i Haram'daki tavaf yapan yüzlerce kişi, fırtına ve sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde şiddetli rüzgar nedeniyle ağır plastik bariyerlerin uçtuğu, insanlara çarptığı görüldü.