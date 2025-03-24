Meksika ekonomisi endişelendiriyor

Meksika'nın ekonomik faaliyetleri 2025 yılının ocak ayında yıllık bazda yüzde 0,1 oranında azaldı. Bu, arka arkaya ikinci daralma olarak kayıtlara geçti ve piyasa tahminleriyle örtüştü. Özellikle sanayi sektöründeki yüzde 2,9'luk düşüş ekonomik gerilemeyi belirginleştirdi. İnşaat sektörü yüzde 6,7 küçülerek bir önceki ayın yüzde 7,5'lik kaybına göre hafif bir iyileşme gösterdi. Öte yandan imalat sektörü yüzde 0,9 daraldı ve aralık ayındaki yüzde 0,6'lık düşüşten daha kötü bir performans sergiledi.

Buna karşılık, tarım sektörü yüzde 22,4 büyüyerek çarpıcı bir toparlanma yaşadı. Aralık ayında yüzde 11,3 küçülen tarım sektörü, özellikle bitkisel üretimdeki canlanmanın etkisiyle önemli bir sıçrama kaydetti. Hayvancılık faaliyetleri ise yüzde 1,3 artarak istikrarlı bir büyüme gösterdi. Hizmet sektörü ocak ayında yüzde 0,8 büyüme kaydetti, ancak aralık ayındaki yüzde 1,3’lük büyümeye kıyasla ivme kaybetti.

Mevsimsellikten arındırılmış veriler, Meksika ekonomik faaliyetlerinin aylık bazda yüzde 0,2 oranında daraldığını gösterdi. Bir önceki ay ise ekonomi yüzde 1,1 küçülmüştü.